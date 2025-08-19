Der Sicherheitsdienst der Ukraine hat russische Munitionsdepots in der Region Luhansk zerstört

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Drohnen haben das Gelände der Depots mindestens sieben Mal getroffen. Nach den Explosionen brach ein starkes Feuer aus.

Ukrainische Langstreckendrohnen haben zwei Munitionsdepots der russischen Angreifer in der Region Luhansk zerstört. Dies meldete der Sicherheitsdienst der Ukraine am Dienstag, den 19. August.

Es wird angegeben, dass es sich um Lagerhäuser in der Ortschaft Belokurakino handelt. Dort befindet sich eine wichtige Eisenbahnlinie, über die Munition aus Russland an die Frontlinie geliefert wird, insbesondere in Richtung Pokrowsk.

„Nach vorläufigen Angaben haben Drohnen das Gebiet der Lagerhäuser mindestens sieben Mal getroffen. Nach den Explosionen brach ein starkes Feuer aus, das auch von dem internationalen Dienst FIRMS aufgezeichnet wurde, der Brände weltweit in Echtzeit verfolgt“, heißt es in dem Bericht.

Im Sicherheitsdienst der Ukraine wurde versprochen, die systematischen Angriffe auf die Rückseite des Feindes fortzusetzen, um die Offensivfähigkeiten der Armee der Russischen Föderation an der Front zu verringern.

Wir werden daran erinnern, dass das ukrainische Militär in der Nacht des 18. August die Ölpumpstation Nikolskoye in der Region Tambow der Russischen Föderation angegriffen hat. Infolgedessen wurde die Ölförderung durch die Druschba-Pipeline gestoppt.

Zuvor war auf der Krim eine der wertvollsten russischen Radarstationen, Jenissei des neuesten S-500 Flugabwehrraketensystems, beschädigt worden.

