Die Situation in der Richtung Kupjansk ist kompliziert - Streitkräfte der Ukraine

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Situation in der Richtung Kupjansk ist kompliziert, wenn man die Macht der Gruppierung der Russischen Föderation berücksichtigt, aber sie wird kontrolliert. Dies erklärte der Sprecher der östlichen Gruppe der Streitkräfte der Ukraine, Serhij Tscherewatyj, am 11. August in der Sendung „TV-Marathon“.

Er stellte fest, dass der Feind in den letzten 24 Stunden fünfmal versucht hat, die Stellungen der ukrainischen Truppen anzugreifen.

„502 Mal wurden wir mit allen Arten von Artillerie beschossen: von Mörsern bis zu Mehrfachraketenwerfern. Die Luftfahrt wird weiterhin aktiv in dieser Richtung eingesetzt: 15 Luftangriffe“, präzisierte Tscherewatyj.

Er fügte hinzu, dass die Streitkräfte der Ukraine bei der Abwehr feindlicher Angriffe 21 Angreifer ausgeschaltet haben, 91 Angreifer wurden verwundet und zwei gefangen genommen. Auch feindliche Ausrüstung wurde zerstört, insbesondere zwei Panzer und drei Geschütze.

„Die Situation (in Richtung Kupjansk – Anm. d. Red.) ist angesichts der Stärke der feindlichen Gruppierung natürlich schwierig, aber kontrolliert. Schließlich wissen wir, was sie vorhaben, wir kennen die Stärke und die Zusammensetzung ihrer Gruppierung. Wir kennen vor allem ihre Schwächen“ – betonte der Sprecher.

Zur Lage in der Region Lyman merkte Tscherewatyj an, dass dort tagsüber keine Kämpfe stattfanden, der Feind aber aktiv eine Reihe von Siedlungen mit Artillerie und Flugzeugen beschoss. In der Gegend von Bachmut weiterhin aktive Kämpfe, aber „Priorität und Initiative“ für die Verteidigungskräfte.

