Die Staatsverschuldung der Ukraine hat sich im Laufe des Monats deutlich erhöht

Die Staatsverschuldung ist um 6,58 Mrd. $ höher als im Vormonat, als der Anstieg 1,29 Mrd. $ betrug.

Die öffentliche und staatlich garantierte Verschuldung der Ukraine ist im August deutlich angestiegen und erreichte zum Monatsende 192,71 Mrd. $, das sind 6,58 Mrd. $ mehr als im Vormonat, als der Anstieg 1,29 Mrd. $ betrug. Diese Information wurde vom Finanzministerium veröffentlicht.

Am 31. August 2025 belief sich die Gesamtverschuldung in Hrywnja-Äquivalenten auf 7,95 Billionen Hrywnja. Die staatlichen und staatlich garantierten Schulden stiegen im August um 177,41 Mrd. Hrywnja, was einem Anstieg von 6,58 Mrd. USD im Dollar-Gegenwert entspricht.

Insbesondere die Auslandsschulden der Ukraine beliefen sich auf 5,99 Billionen Hrywnja oder 145,17 Milliarden USD und machten 75,34% der gesamten Staatsschulden aus. Gleichzeitig belief sich die Inlandsverschuldung auf 1,96 Billionen Hrywnja (24,66%), was im Dollar-Gegenwert 47,54 Milliarden USD entspricht.

Es sei daran erinnert, dass sich die gesamten öffentlichen und staatlich garantierten Schulden der Ukraine zum 31. Juli 2025 auf 7,77 Billionen Hrywnja (186,13 Milliarden USD) beliefen. Im August ist die Staatsverschuldung also um 76,92 Mrd. Hrywnja oder 1,29 Mrd. USD gestiegen.