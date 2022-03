Die Starlink-Stationen von Ilon Musk haben in der Ukraine ihren Betrieb aufgenommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ilon Musks Starlink Internet hat seinen Betrieb in der Ukraine bereits aufgenommen. Dies wurde am Dienstag, den 1. März, von dem in Kiew lebenden Ingenieur und Raumfahrtspezialisten Oleg Kutkov bekannt gegeben.

Er stellte fest, dass er bereits mit dem Internet verbunden war und die Höchstgeschwindigkeit eine Zeit lang 200 Mbit/s betrug.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https://www.facebook.com/olegkutkov.me/posts/3208469166105028