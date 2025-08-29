Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen die Folterung von ukrainischen Kriegsgefangenen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Während der Verhöre folterten die Russen Angehörige der Verteidigungsstreitkräfte. Sie schnitten den Opfern Körperteile ab und schlitzten ihnen dann die Kehle auf.

Die Staatsanwälte dokumentieren die grausame Behandlung von Kriegsgefangenen durch die Russen. Darüber berichtet die regionale Staatsanwaltschaft von Donezk.

Den Ermittlungen zufolge nahmen Angreifer im August 2025 in der Nähe des Dorfes Mirolyubovka Grodovska einen Soldaten der Streitkräfte der Ukraine gefangen. Er wurde in den Keller des gefangenen Hauses gebracht, wo 7 andere ukrainische Verteidiger mit auf dem Rücken gefesselten Händen auf den Knien lagen.

Während der Verhöre folterten die Russen die Soldaten der Verteidigungskräfte. Sie schnitten den Opfern Teile ihres Körpers ab und schnitten ihnen dann die Kehle durch.

Später, als sie ihre Opfer für tot hielten, warfen sie die Leichen in eine Grube und bedeckten sie mit Müll. Einer der Gefangenen überlebte und schaffte es trotz offener Wunden und schwerer Verletzungen 5 Tage lang zu den ukrainischen Stellungen. Das Opfer befindet sich in einer medizinischen Einrichtung.

Es wurde eine Voruntersuchung eingeleitet. Im Rahmen einer Reihe von vorrangigen Ermittlungsmaßnahmen hat die Staatsanwaltschaft das Opfer befragt. Derzeit werden die russischen Soldaten identifiziert, die an der besagten Straftat beteiligt waren.