Stromtechniker versorgen acht Siedlungen in der Region Donezk wieder mit Licht

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Am 12. und 13. Januar haben die Stromtechniker von DTEK den Bewohnern von acht Siedlungen in der Region Donezk, die von russischem Beschuss betroffen waren, das Licht zurückgegeben. Dies teilte der Pressedienst des Unternehmens am Sonntag, den 14. Januar mit.

„Trotz der ständigen Gefahr ist es den Spezialisten der DTEK-Stromnetze in Donezk innerhalb von zwei Tagen gelungen, die Stromversorgung für 7013 Familien in acht Siedlungen in Donezk wiederherzustellen“, so die Stromingenieure.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Reparatur- und Wiederherstellungsteams von DTEK in der ersten Woche des Jahres 2024 554.000 Verbraucher, die von dem Beschuss der Invasoren in den Regionen Kiew, Kiew, Donezk und Dnipropetrowsk betroffen waren, an die Stromversorgung angeschlossen haben.

Im Dezember 2023 mussten die Stromtechniker von DTEK die Stromversorgung von 463.000 Verbrauchern wiederherstellen, die durch den russischen Beschuss zurückgeblieben waren.