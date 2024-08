Der Stromverbrauch in der Ukraine ist zurückgegangen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Aufgrund von Feindseligkeiten und anderen Gründen wurden 531 Siedlungen in neun Regionen ganz oder teilweise vom Stromnetz getrennt.

Am Freitagmorgen sank der Stromverbrauch in der Ukraine um 6,9 Prozent im Vergleich zum Vortag, was auf einen Rückgang der Lufttemperatur zurückzuführen ist. Ukrenerho berichtete am 23. August.

„Aufgrund des Temperaturrückgangs in den westlichen, nördlichen und zentralen Regionen ist der Verbrauch gesunken. Heute, am 23. August, liegt er um 9:30 Uhr um 6,9% niedriger als am Vortag“, heißt es in der Meldung.

Außerdem lag der Höchstverbrauch am 22. August um 3,8% unter dem entsprechenden Wert vom 21. August.

Gleichzeitig sind aufgrund der Feindseligkeiten und anderer Gründe 531 Siedlungen ganz oder teilweise ohne Strom.

So gibt es aufgrund der Feindseligkeiten Stromausfälle in den Regionen Donezk, Dnipropetrowsk, Saporischschja, Mykolajiw, Charkiw und Cherson.

Die Verbraucher in den Regionen Kiew und Dnipropetrowsk wurden aus technischen Gründen vom Stromnetz getrennt.

Heute sind tagsüber Stromimporte aus Polen, Rumänien, der Slowakei, Ungarn und Moldawien mit einer Gesamtmenge von 19010 MWh geplant. Exporte werden nicht getätigt.

Wir erinnern daran, dass diese Woche in der Ukraine drei Tage in Folge das Licht ausgeschaltet wurde – eine oder zwei Leitungen, hauptsächlich am Abend.