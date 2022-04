Die Stromversorgung in weiteren 28 befreiten Dörfern in der Region Kiew wurde wiederhergestellt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Im Laufe des vergangenen Tages haben 3.192 Familien in 28 von den russischen Besatzern befreiten Siedlungen in der Region Kiew Strom erhalten, teilte der Pressedienst von DTEK am Samstag, den 9. April, mit.

So wurde nach der Entminung die Stromversorgung in Bogdaniwka, Bezirk Browary, wiederhergestellt, wo die Menschen einen Monat lang ohne Licht waren.

Im Bezirk Butschanskyi wurde die Stromversorgung im Dorf Kolonshchyna vollständig und in der Siedlung Makarov sowie in den Dörfern Zurovka, Yasnogorodka, Makovishte, Vyshegrad, Petrushki, Lychanka, Mila, Shpytki und Muzychi teilweise wiederhergestellt.

Im Bezirk Browary wurde die Stromversorgung in folgenden Dörfern teilweise wiederhergestellt: Rudnia, Bogdanovka, Kulazhentsi, Svetilnia, Bolshaya Dymymerka, Skybin, Ploske, Korzhi, Lukyanovka und Pobeda. Sie haben auch die Stromversorgung des Stadtratsgebäudes in Irpin wiederhergestellt.

Heute sind Reparaturarbeiten in 23 weiteren Siedlungen in den Bezirken Browary, Butschansky und Wyschhorodsky geplant.

„Die Überflutung des Gebiets mit den Netzen des Unternehmens erschwert die Reparaturen. Der Feind zerstörte die Pumpstation, die das Wasser aus dem Irpin in den Dnjepr pumpt, so dass sich das Wasser über einen großen Teil der Region ergoss. Daher wird es noch einige Tage dauern, bis die Stromversorgung der Siedlungen in der Region Wyschgorod wiederhergestellt ist“, so das Unternehmen.

Darüber hinaus wurde die Stromversorgung für 1.200 Familien in fünf Gemeinden in den Bezirken Kramatorsk, Pokrovsk und Bakhmut der Region Donezk wiederhergestellt.

Einen Tag zuvor wurde die Stromversorgung von 25.949 Familien in 29 Städten und Dörfern in den Regionen Kiew und Donezk wiederhergestellt.