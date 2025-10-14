Trump und Selenskyj besprechen Waffenverkäufe an die Ukraine, einschließlich Tomahawk, Axios

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Am Freitag, den 17. Oktober, wird sich US-Präsident Donald Trump mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus treffen. Die beiden werden besprechen, welche Waffen an Kiew geliefert werden sollen, einschließlich der Möglichkeit, Tomahawk-Raketen zu liefern.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Axios.

„Die Parteien werden erörtern, welche Waffen an die Ukraine geliefert werden sollten, insbesondere, ob die Vereinigten Staaten das vom Krieg zerrissene Land mit Tomahawk-Langstreckenraketen versorgen sollten, was die Situation radikal verändern würde“, schreibt die Publikation.

Die Quelle bei Axios erklärte, dass „es bestimmte Themen gibt, die nicht am Telefon besprochen werden können“.

Die Quelle weist auch darauf hin, dass Langstreckenraketen es der Ukraine ermöglichen würden, entlegene Gebiete auf dem russischen Festland, einschließlich Moskau, anzugreifen.

Selenskyj wird voraussichtlich am Donnerstag in den Vereinigten Staaten eintreffen. Er wird sich am nächsten Tag mit Trump treffen.

