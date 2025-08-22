Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

US-Präsident Donald Trump wird am Freitag, den 22. August, eine Erklärung im Oval Office abgeben. Das Thema der Rede wurde noch nicht bekannt gegeben.

Nach Angaben von RBK Ukrajina wurde dies aus Trumps öffentlichem Terminkalender bekannt.

Die Rede des US-Präsidenten ist für 12:00 Uhr (19:00 Uhr Kiewer Zeit) angesetzt. Sie wird im Oval Office stattfinden.

Das Weiße Haus hat nicht angegeben, welches Thema Trump ansprechen wird.

Andere Äußerungen von Trump

Zur Erinnerung: Der US-Präsident sagte kürzlich, dass seine Regierung innerhalb von zwei Wochen wissen werde, ob ein Frieden in der Ukraine erreicht werden könne. Falls nicht, versprach er, nach einer „anderen Vorgehensweise“ zu suchen.

„Ich werde Ihnen in zwei Wochen Bescheid geben. Nach zwei Wochen werden wir wissen, ob es Frieden in der Ukraine geben wird. Wenn nicht, werden wir anders handeln. Aber wir werden es sehr bald wissen“, sagte Trump in der Todd Starnes Show.

Neulich hat der Chef des Weißen Hauses seinen Vorgänger Joe Biden dafür kritisiert, dass er die Genehmigung für den Einsatz amerikanischer Waffen in der Ukraine bis tief nach Russland hinein verzögert hat.

„Der absolut inkompetente Joe Biden hat der Ukraine nicht erlaubt, zurück zu KÄMPFEN, sondern sich nur zu VERTEIDIGEN. Wie hat das funktioniert? Auf jeden Fall wäre dieser Krieg nie zustande gekommen, wenn ich Präsident gewesen wäre – NULL CHANCEN. Interessante Zeiten stehen bevor!“, sagte er.

Es sollte hinzugefügt werden, dass Trump Joe Biden wiederholt beschuldigt hat, angeblich einen umfassenden russischen Krieg gegen die Ukraine provoziert zu haben, indem er sagte, dass die Ukraine der NATO beitreten könne.