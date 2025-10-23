Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die ukrainische Seite hat ihrerseits die Leichen von 31 toten russischen Soldaten an Russland übergeben.

Die Leichen von 1.000 Toten, von denen die russische Seite behauptet, sie gehörten zu ukrainischen Soldaten, wurden der Ukraine zurückgegeben. Dies teilte das Koordinationshauptquartier für die Behandlung von Kriegsgefangenen (CHPTW) am Donnerstag, den 23. Oktober mit.

Die ermittelnden Strafverfolgungsbehörden werden zusammen mit den Experten des Innenministeriums in Kürze alle notwendigen Untersuchungen durchführen und die repatriierten Leichen identifizieren, hieß es in der Erklärung.

Der Coordstab dankte traditionell allen, die an der Rückführung der Leichen der gefallenen Verteidiger beteiligt waren.

Im Gegenzug berichtete der Pressedienst des staatlichen Projekts des Koordinationshauptquartiers zur Behandlung von Kriegsgefangenen Want to live, dass die Ukraine Russland 31 Leichen von toten russischen Soldaten übergeben hat.

Ende August erklärte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte, dass in diesem Jahr mehr als 10.000 Leichen von toten Verteidigern aus verschiedenen Richtungen der Front in die Ukraine zurückgebracht worden seien. Es gibt 23 Labors, die DNA-Untersuchungen durchführen. Danach hat die Ukraine bereits zweimal 1.000 Leichen von Toten erhalten.

