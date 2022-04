Die Ukraine hat 924 Millionen Dollar an karitativer Hilfe erhalten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die von Bürgern und Unternehmen aus aller Welt für die Ukraine geleistete wohltätige Hilfe beläuft sich auf fast 924 Mio. USD, und die Gelder fließen weiter zu. Dies gab das Präsidialamt am Samstag, den 16. April bekannt.

„Sie (die Mittel der IF) gehen hauptsächlich auf die Konten von UN-Agenturen und internationalen humanitären Organisationen. Diese wiederum schicken sie, um unseren Flüchtlingen in verschiedenen Ländern zu helfen“, sagte Andrei Ermak, Leiter des Präsidialamtes, Leiter des Koordinierungsstabes für humanitäre und soziale Fragen.

Die meisten Gelder kamen aus dem Vereinigten Königreich (47 %), den Niederlanden (fast 18 %), der Tschechischen Republik (11 %) und den USA (fast 8 %).

Die stellvertretende Leiterin des Präsidialamtes, Julia Sokolovska, erklärte, dass innerhalb von 50 Tagen 270 Tausend Tonnen humanitäre Hilfe in die Ukraine geliefert wurden. Es wurden Lebensmittel von ukrainischen Erzeugern gekauft und Lebensmittelpakete an fast 12 Millionen Ukrainer geliefert.

Wie die Erste Stellvertretende Ministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin der Ukraine, Julia Swiridenko, sagte, gab es an der westlichen Grenze zu Polen, Ungarn, Rumänien, Moldawien und der Slowakei bereits in der ersten Woche Logistikzentren, in die internationale Geber und Partner humanitäre Hilfe schicken.

Gleichzeitig hat sich die Region Lemberg zur größten Drehscheibe für humanitäre Hilfe in der Ukraine entwickelt und erhält 51 % der Hilfslieferungen aus dem Ausland.

Von den über das ganze Land verteilten humanitären Zentren aus werden die Hilfsgüter an regionale Militärverwaltungen, Wohltätigkeitsorganisationen, lokale Selbstverwaltungsorgane, öffentliche Organisationen und Freiwillige verteilt, sagte Kirill Timoschenko, stellvertretender Leiter des Präsidialamtes.

Über die Plattform help.gov.ua füllen Menschen aus der ganzen Welt täglich Formulare aus und senden Hilfsgüter in die Ukraine, so der Minister.

Zuvor hatte das Ministerkabinett das Verfahren für den Grenzübertritt von Militärfahrern präzisiert. Mehrere Kategorien von Fahrern können von Wehrpflichtigen zum Grenzübertritt zugelassen werden…