Die Ukraine bereitet Abkommen mit europäischen Ländern zur Stärkung des Schutzes des Luftraums vor

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine bereitet Abkommen mit mehreren europäischen Ländern vor, insbesondere über die Stärkung des Schutzes des Luftraums und der Energie. Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj am Montag, den 10. November, in einer abendlichen Videobotschaft bekannt.

„Wir bereiten Abkommen mit mehreren europäischen Ländern vor, unter anderem über die Stärkung des Schutzes des Himmels und unserer Energie. Wir fügen ständig genau solche Abkommen mit europäischen Ländern hinzu, die es ermöglichen, sich Schritt für Schritt von den russischen Angriffen zu erholen“, sagte der Staatschef nach dem diplomatischen Treffen.

Wir erinnern daran, dass die Ukraine an einer umfassenden Abriegelung des Luftraums vor russischen Raketen und Drohnen arbeitet. Der Plan sieht eine Mehrfachverteidigung mit modernen Flugzeugen, Patriot-Systemen und Abfangdrohnen vor, die zusammen den Sky Shield bilden werden. Zuvor hatte Selenskyj erklärt, dass die Ukraine plant, 27 Patriot-Luftabwehrsysteme bei US-Herstellern zu bestellen.