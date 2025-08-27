Die Ukraine hat die Eisenerzexporte in den sieben Monaten des Jahres 2025 um 8% gesenkt: Was war die Ursache?

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

In den 7 Monaten des Jahres 2025 hat die Ukraine ihre Eisenerzexporte um 8% auf 19,1 Millionen Tonnen gesenkt. Dies ist ein wichtiger Indikator für die nationale Wirtschaft, da die Bergbauindustrie eine der wichtigsten Quellen für Deviseneinnahmen ist.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf Berechnungen des GMK-Zentrums.

Trotz des Anstiegs der Lieferungen nach China, die 9,9 Millionen Tonnen überstiegen, gingen die Exporte in die Slowakei und nach Polen zurück, ebenso wie die Gesamteinnahmen auf 1,46 Milliarden Dollar (-20,3% gegenüber dem Vorjahr).

Im Juli überstiegen die Ausfuhren jedoch zum ersten Mal seit Januar 2025 wieder die Marke von 3 Millionen Tonnen, was sich jedoch nicht wesentlich auf das Gesamtbild auswirkte. Die Einnahmen für den Monat betrugen 190,9 Millionen $, weniger als im Juni 2025 und deutlich weniger als im Juli 2024.

Nach Angaben von Wirtschaftsverbänden ist die Verschlechterung der Lage nicht nur auf Marktschwankungen zurückzuführen. Die Unternehmen klagen über hohe Bahntarife, logistische Zwänge und Arbeitskräftemangel.

All dies hemmt das Potenzial der Branche, die im vergangenen Jahr dank der Eröffnung des Seekorridors ein Wachstum von fast 90 % verzeichnete.