Die Ukraine entwickelt ihre eigenen Langstreckenraketen - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte, dass die Ukraine an der Entwicklung neuer inländischer Langstreckenraketen arbeitet.

Er sagte dies während einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem litauischen Ministerpräsident Ingridas Šimonite und dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda.

„Es wird rund um die Uhr gearbeitet. Wir haben Langstreckendrohnen versprochen und wir haben geliefert. Wir haben bereits solche Produkte mit einer Flugreichweite von 1.500 Kilometern. Und jetzt haben wir auch Raketendrohnen“, sagte Selenskyj.

Er kündigte außerdem an, dass die Ukraine derzeit an der Entwicklung einheimischer Raketen arbeitet: „Es wird weitere Raketen geben, sehr leistungsstarke und mit sehr großer Reichweite.“

Am 24. August trafen die litauische Ministerpräsidentin Ingrida Šimonite und der polnische Präsident Andrzej Duda in Kiew ein und nahmen an den Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag teil.

Während seiner Rede anlässlich des Unabhängigkeitstages auf dem St. Sofia-Platz sagte Wolodymyr Selenskyj, dass die Ukraine zum ersten Mal eine neue Drohnenrakete „Palianytsia“ gegen die russische Armee eingesetzt habe. Nach Angaben des Ministers für strategische Industrie, Olexander Kamyshyn, hat die Rakete eine russische Militäreinrichtung in dem vorübergehend besetzten Gebiet getroffen.