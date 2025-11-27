Die Ukraine und Großbritannien haben einen Schritt zur Produktion einer Schahed-Abfangdrohne unternommen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Die Ukraine und Großbritannien haben ein Lizenzabkommen über die ukrainische Octopus-Abfangdrohne – den „Schahedin-Jäger“ – unterzeichnet. Dies ist ein Schritt in Richtung der zukünftigen Produktion des unbemannten Luftfahrzeugs auf dem Territorium des Vereinigten Königreichs. Dies gab der Verteidigungsminister der Ukraine Denys Schmyhal auf Facebook bekannt.

„Dies ist ein historischer Präzedenzfall und der nächste wichtige Schritt, der die Produktion ukrainischer Abfangjäger, die ihre Wirksamkeit im Kampf gegen die Schaheds bewiesen haben, in Großbritannien ermöglichen wird“, betonte Schmyhal.

Ihm zufolge ist eine Massenproduktion von Abfangjägern geplant – bis zu mehreren tausend pro Monat.

„Die hergestellten Mittel werden in die Ukraine gebracht, um den Schutz unseres Himmels zu verstärken“, fasste der Leiter des Verteidigungsministeriums zusammen.

Wir werden daran erinnern, dass am 14. November bekannt wurde, dass in der Ukraine die Massenproduktion des einheimischen Drohnenabfangjägers „Schahedov“ Octopus angelaufen ist.