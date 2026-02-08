Bis zum Jahresende wird es in Europa zehn Exportzentren der Ukraine geben – Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Ukraine wird bis Ende 2026 in Europa zehn Exportzentren eröffnen, die das Potenzial ukrainischer Waren im Ausland fördern sollen.

Dies gab Präsident Wolodymyr Selenskyj bekannt.

„Das sind sowohl die baltischen Länder als auch die Länder Nordeuropas… Mitte Februar werden wir die Produktion unserer Drohnen in Deutschland sehen. Ich werde die erste Drohne in Empfang nehmen. Das ist eine funktionierende Produktionslinie. In Großbritannien gibt es Produktionslinien. Das sind alles unsere ukrainischen Technologien“, erklärte Selenskyj.

Nach Angaben des Präsidenten wird die Produktion im Ausland größtenteils auf ukrainischen Technologien und ukrainischen Fachkräften basieren.

„Wir befinden uns im Krieg, und noch nicht alle Unternehmen verfügen über die Freiheit, alle anderen Märkte zu erschließen“, fügte Selenskyj hinzu.