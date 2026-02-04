Schmyhal: Es besteht die Gefahr, dass sich die Stromausfallpläne verschlechtern könnten, da Russland sich auf neue Angriffe vorbereitet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Stromausfallpläne könnten sich aufgrund von Erzeugungsdefiziten verschlechtern, warnte Ministerpräsident Denys Schmyhal.

Der Energieminister Denys Schmyhal wies auf das Risiko hin, dass sich die Stromausfallzeiten verschlechtern könnten, was mit dem jüngsten Angriff und der Tatsache zusammenhängt, dass der Mangel an Stromerzeugung im Energiesystem weiterhin erheblich ist.

Quelle:: Schmyhal auf Telegram

Zitat: „Die Lage im Energiesektor bleibt sehr schwierig. Leider besteht die Gefahr, dass sich die Stromausfallzeiten verschlechtern könnten.

Dies hängt mit dem jüngsten Angriff zusammen und mit der Tatsache, dass der Erzeugungsdefizit im Energiesystem nach wie vor erheblich ist. Gleichzeitig bereiten sich die Russen auf neue Angriffe auf die Energiewirtschaft in der kommenden Woche vor.“

Details:: Seinen Angaben zufolge werden die Wiederaufbauarbeiten in allen Regionen fortgesetzt. In Kiew sind mehr als 230 Teams im Einsatz. Außerdem wurden bereits 40 Reparaturteams von „Naftohas“ hinzugezogen.

Zitat: „Die lokalen Behörden müssen den Menschen jedoch klar vermitteln, wo und wann die Wärmeversorgung wiederhergestellt wird. In Häusern, in denen eine Wiederherstellung der Wärmeversorgung in naher Zukunft nicht möglich ist, muss mindestens 18 Stunden am Tag Strom zur Verfügung stehen.

Wir intensivieren die Zusammenarbeit mit allen Partnern, um Energieausrüstung zu beschaffen. Bereits mehr als 30 Länder leisten Unterstützung, damit die Ukraine diesen Winter überstehen kann.“