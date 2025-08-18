In der Ukraine sind die Lohnrückstände im Laufe des Jahres um 11% gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

In der Ukraine wurden im Jahr 2025 35.471 Lohnrückstände verzeichnet, das sind 11% mehr als Ende 2021. Dies sind die Daten von Opendatabot.

Im Allgemeinen schulden 1.983 Unternehmen ihren Mitarbeitern Geld. Die häufigsten Schuldner sind staatliche Unternehmen – 11.562 (33%), Aktiengesellschaften – 10.308 (29%) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung – 6.298 (18%).

Die Sumy Machine-Building Research and Production Association ist der Spitzenreiter in Bezug auf die Anzahl der Verfahren – 4.063 offene Fälle. An zweiter Stelle steht Karpatnaftohim mit 1.188 Verfahren, gefolgt von Sumy Machine Building Research and Production Association – Engineering – 1.015.

Die am meisten verschuldeten Unternehmen sind in der Region Sumy – 6.305; in Kiew – 3.784; in der Region Dnipropetrowsk – 2.456.

Zuvor hatten die Medien geschrieben, dass im besetzten Donbass Dutzende von Unternehmen keine Gehälter zahlen.

