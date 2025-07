Die Ukraine wird die Regeln für die Kennzeichnung von Alkohol und Zigaretten ändern

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Einführung elektronischer Briefmarken wird dazu beitragen, den Schattenumsatz von Alkohol und Tabakprodukten zu reduzieren.

Das Ministerkabinett hat das Verfahren zur Kennzeichnung von Alkohol und Tabak mit elektronischen Briefmarken genehmigt. Dies teilte der Pressedienst des Finanzministeriums am Mittwoch, den 16. Juli mit.

Ab dem 1. Januar 2026 werden zur Kennzeichnung elektronische Briefmarken in Form eines grafischen Elements (DataMatrix-Code) verwendet, das auf jeder einzelnen Packung von Tabakwaren oder Flasche mit alkoholischen Getränken oder Behältern mit Flüssigkeit, die in elektronischen Zigaretten verwendet werden, angebracht wird. „Der verabschiedete Erlass ist eine logische Fortsetzung der Einführung des elektronischen Systems für den Verkehr verbrauchsteuerpflichtiger Waren (E-Accise), dessen Testphase ab dem 1. März 2025 fortgesetzt und am 1. Januar 2026 abgeschlossen wird“, so das Finanzministerium.

Das Ministerium hofft, dass die Einführung elektronischer Stempel die Rückverfolgbarkeit des Umsatzes verbrauchsteuerpflichtiger Waren verbessern und zur Reduzierung des Schattenumsatzes von Alkohol und Tabakwaren beitragen wird.

Es wird auch erwartet, dass die Effizienz der Verbrauchssteuerverwaltung erhöht wird und die Einnahmen für den Staatshaushalt steigen. Die Verbraucher werden in der Lage sein, die Legalität der Waren über eine App zu überprüfen.