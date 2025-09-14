Die Ukraine wird die Hälfte ihres Verteidigungsbedarfs im Jahr 2026 nicht aus eigener Kraft decken können

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Verteidigungsbedarf der Ukraine im Jahr 2026 wird auf mindestens 120 Milliarden Dollar geschätzt, von denen nur die Hälfte aus dem Staatshaushalt gedeckt werden kann.

Dies erklärte die Vorsitzende des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada, Roxolana Pidlasa.

Ihr zufolge steigen die Kosten des Krieges ständig an: Vor einem Jahr kostete ein Kampftag den Haushalt 140 Millionen Dollar, jetzt sind es 172 Millionen Dollar. In diesem Betrag sind Militärgehälter, Munition, Waffen sowie die Unterstützung für Verwundete, Vermisste und Familien der Toten enthalten.

Derzeit werden 31% des ukrainischen BIP für die Verteidigung ausgegeben, der höchste Wert weltweit. „Die Ukraine ist stark und widerstandsfähig, aber sie braucht Hilfe“, sagt Pidlasa.

Im Allgemeinen soll die Hälfte dieses Bedarfs aus dem ukrainischen Haushalt finanziert werden. Die andere Hälfte wird durch internationale Militärhilfe gedeckt.

Zum Vergleich: Russland hat im vergangenen Jahr etwa 150 Milliarden Dollar für den Krieg ausgegeben, so Podlasa.

Um es kurz zu machen:

Im Jahr 2025 wollte die ukrainische Regierung 2,2 Billionen Hrywnja aus dem Staatshaushalt für die Verteidigung bereitstellen.