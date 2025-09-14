30 Millionen Dollar mehr als im letzten Jahr: Die Rada hat ausgerechnet, wie viel der Krieg die Ukraine jeden Tag kostet

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die Ukraine gibt täglich 172 Millionen Dollar für den Krieg gegen Russland aus. Das sind 30 Millionen Dollar mehr als im letzten Jahr.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf eine Erklärung von Roksolana Pidlasa, der Vorsitzenden des Haushaltsausschusses der Werchowna Rada.

„Vor genau einem Jahr habe ich in diesem Saal gestanden und Ihnen gesagt, dass ein Tag Krieg den ukrainischen Haushalt 140 Millionen Dollar kostet. Jetzt kostet der Krieg jeden Tag 172 Millionen Dollar“, sagte Pidlasa.

Ihr zufolge sind in dieser Zahl Militärgehälter, Munition und Waffen enthalten.

„Aber auch etwas, woran Sie vielleicht nicht denken, wenn es um die Kosten des Krieges geht. Die Ukraine unterstützt weiterhin verwundete Soldaten, vermisste Soldaten und die Familien der Verstorbenen finanziell“, erklärte sie.

Pidlasa sagte, dass die Ukraine 31% ihres BIP für die Verteidigung ausgibt. Ihr zufolge ist dies der höchste Wert in der Welt.

„Sie werden vielleicht sagen, dass das BIP der Ukraine nicht so hoch ist. Das ist wahr, aber es lohnt sich, daran zu erinnern: Russland hat der Ukraine 11 Jahre lang das Wachstum gestohlen. Erst haben wir es geschafft, unser Vorkriegs-BIP-Niveau im Jahr 2021 wiederherzustellen, und dann noch einmal im Jahr 2024, nach den verheerenden Folgen der umfassenden Invasion“, erklärte sie.

Die Kosten des Krieges für die Ukraine

Bereits im Frühjahr dieses Jahres schrieb RBK Ukrajina, dass die Ukraine die größte militärische Belastung der Welt hat.

Lesen Sie in dem RBK Ukrajina-Artikel mehr darüber, wie viel die Ukraine für den Krieg ausgeben muss und woher sie das Geld bekommt.

Gestern, am 13. September, nannte der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal den Preis für das Überleben der Ukraine im Jahr 2026.