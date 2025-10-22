Die Abgeordneten haben den Haushalt für 2026 in erster Lesung unterstützt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.
Die Ausgaben des Staatshaushalts werden sich auf 4,8 Billionen Hrywnja belaufen, das sind 415 Mrd. Hrywnja mehr als 2025.
Die Werchowna Rada hat am Mittwoch, den 22. Oktober, in erster Lesung den Gesetzentwurf über den Staatshaushalt der Ukraine für 2026 unterstützt. Dies wurde durch die Übertragung der Plenarsitzung des Parlaments bekannt.
256 Abgeordnete stimmten für die entsprechende Entscheidung.
Dem Dokument zufolge werden sich die Einnahmen des Staatshaushalts auf 2,4 Billionen Hrywnja belaufen, das sind 446,8 Milliarden Hrywnja (18,8%) mehr als im Jahr 2025. Die Ausgaben – 4,8 Billionen, das sind 415 Milliarden mehr als im Jahr 2025.
Die Ausgaben für Verteidigung und Sicherheit sind mit 2,8 Billionen geplant, was 27,2% des BIP entspricht (+168,6 Milliarden Hrywnja bis 2025).
Ausgaben für soziale Bereiche:
- sozialschutz – 467,1 Mrd. Hrywnja (+45 Mrd. Hrywnja); Gesundheitsschutz – 258 Mrd. Hrywnja (+38,2 Mrd. Hrywnja); Bildung – 265,4 Mrd. Hrywnja (+66,5 Mrd. Hrywnja); Wissenschaft – 19,9 Mrd. Hrywnja (+5,4 Mrd. Hrywnja); Veteranenpolitik – 17,9 Mrd. Hrywnja (+6,1 Mrd. Hrywnja); Wirtschaftsförderung – 41,5 Mrd. Hrywnja. Erinnern Sie sich, dass die Abgeordneten während der Beratungen den Änderungsantrag unterstützten, die Vergünstigungen für Elektroautos um ein Jahr zu verlängern – bis 2027. Wie berichtet, hat der Haushaltsausschuss der Werchowna Rada mehr als 3,3 Tausend Änderungsanträge zum Entwurf des Staatshaushalts 2026 in Höhe von mehr als 7,1 Billionen Hrywnja bearbeitet, was eineinhalb Mal mehr ist als der Haushalt selbst.
