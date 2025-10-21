Die Rada hat für Änderungen am Staatshaushalt gestimmt: weitere 325 Mrd. Hrywnja für die Verteidigung

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Die Werchowna Rada hat in erster Lesung grundsätzlich und insgesamt für die Bereitstellung zusätzlicher 325 Milliarden Hrywnja für die Verteidigung gestimmt.

Dies gab der Abgeordnete Jaroslaw Schelesnjak bekannt.

Ihm zufolge haben 297 Abgeordnete dafür gestimmt.

„Die Regierung hat diese Woche aktiv darauf gedrängt, Verzögerungen bei den Militärgehältern zu vermeiden. Sie hat sogar eine Anweisung an den Vorsitzenden der Werchowna Rada unterstützt, das Gesetz sofort zu unterzeichnen und es dem Präsidenten zur Unterzeichnung zu übermitteln“, sagte der Abgeordnete.

Um es kurz zu machen:

Das Ministerkabinett der Ukraine hat einen Gesetzesentwurf gebilligt, der eine Erhöhung des Gesamtausgabenplans für 2025 um 317 Milliarden Hrywnja vorsieht, die für den Bedarf des Sicherheits- und Verteidigungssektors verwendet werden sollen.

Der Haushaltsausschuss unterstützte die Änderungen am Haushalt 2025 im Allgemeinen. In diesem Haushalt werden weitere 325 Mrd. Hrywnja für die Verteidigung bereitgestellt.