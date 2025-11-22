Die Ukraine wird bei den Verhandlungen mit den USA nicht allein sein - Selenskyj

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Berater der Ukraine, der USA und dreier europäischer Länder werden am 23. November in der Schweiz zusammenkommen.

Die absolute Mehrheit der europäischen Staats- und Regierungschefs ist bereit, der Ukraine bei der Erörterung und Fertigstellung des von den USA überreichten Friedensplans zu helfen. Dies erklärte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag, den 22. November, im Telegram.

Der Staatschef wies darauf hin, dass er mit dem britischen Ministerpräsident Keir Starmer ein Gespräch über den US-Friedensplan geführt habe.

„Wir hatten ein langes Gespräch und haben viele Nuancen der diplomatischen Arbeit bei der Planung des Friedensprozesses besprochen. Wir werden uns weiter abstimmen, und ich bin der gesamten britischen Gesellschaft für ihre Unterstützung dankbar“, sagte Selenskyj.

Der Präsident bestätigte, dass ukrainische Berater am 23. November in der Schweiz arbeiten werden – auch Vertreter der USA, Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands werden dort anwesend sein.

„Die absolute Mehrheit der europäischen Staats- und Regierungschefs ist bereit, zu helfen und sich anzuschließen. Jetzt gehen die Konsultationen auf verschiedenen Ebenen weiter, und die Aktivität aller, die einen echten und dauerhaften Frieden anstreben, ist wichtig“, sagte der Staatschef. Wir erinnern daran, dass die Vereinigten Staaten, die Ukraine und die EU am 23. November in Genf Gespräche über den neuen Friedensplan des amerikanischen Präsidenten Donald Trump führen werden.

Die Staats- und Regierungschefs der EU und der NATO haben eine gemeinsame Erklärung über den Friedensplan für die Ukraine abgegeben. Sie sagten, der Plan könne die Grundlage für ein Friedensabkommen sein, müsse aber noch erheblich überarbeitet werden.