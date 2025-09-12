Die Ukrainer haben im August 5.000 Dieselautos gekauft: die beliebtesten neuen und gebrauchten Modelle

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im August wurden 5 Tausend Autos mit Dieselmotoren in den ukrainischen Fuhrpark aufgenommen. Das sind 9% weniger als im Juli.

Dies berichtet Ukrautoprom.

Darunter: 1,1 Tausend Neuwagen (-9%) und 3,9 Tausend aus dem Ausland importierte Gebrauchtwagen (-9%).

Nach Angaben der Analysten gehören zu den TOP-5-Modellen der neuen Diesel-Pkw:

1. RENAULT Duster – 310 Einheiten;

2. TOYOTA Land Cruiser Prado – 144 Einheiten;

3. VOLKSWAGEN Touareg – 120 Einheiten;

4. TOYOTA Hilux – 69 Einheiten;

5. TOYOTA Land Cruiser – 66 Einheiten.

Top 5 der importierten gebrauchten Dieselfahrzeuge:

1. RENAULT Megane – 333 Einheiten;

2. NISSAN Qashqai – 282 Einheiten;

3. SKODA Octavia – 238 Einheiten;

4. VOLKSWAGEN Passat – 198 Einheiten;

5. VOLKSWAGEN Golf – 140 Einheiten.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Im Juli wurden in der Ukraine mehr als 5,5 Tausend Autos mit Dieselmotoren in den Fuhrpark aufgenommen, das sind 13% weniger als im letzten Jahr.