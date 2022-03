Ukrainische und österreichische Abgeordnete treffen sich an der Grenze

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Ukrainische und österreichische Parlamentarier trafen sich am Grenzübergang Uschhorod – Vyshne-Nemetske in Transkarpaten. An dem Treffen nahm auch Wiktor Mikita, Leiter der OVA Transkarpatien, teil.

„Unsere Kollegen übergaben zwei Lastwagen mit humanitärer Hilfe, die wir sofort in die Regionen schicken werden, in denen die humanitäre Lage im Moment am schlimmsten ist“, sagte Mikita.

Der Leiter von Transkarpaten bedankte sich bei den Vertretern des österreichischen Parlaments und den Diplomaten für ihre Hilfe und umfassende Unterstützung.

Es sei darauf hingewiesen, dass die Grenzschutzbeamten seit Beginn des Krieges bis heute 2.450 Fahrzeuge mit humanitärer Ladung abgefertigt haben…