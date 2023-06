Ukrainische Landwirte blockieren Einfahrt für polnische Lastwagen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Allukrainische Agrarrat und der Verband der Milcherzeuger haben angekündigt, dass sie am Samstag, den 10. Juni, als Reaktion auf die Proteste der polnischen Landwirte die Straße für polnische Lastwagen an der Grenze blockieren werden. Dies geht aus einer Erklärung des Allukrainischen Agrarrats hervor.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Aktion am 10. Juni um 10 Uhr an vier internationalen Kontrollpunkten beginnt und bis zum 14. Juni um 00 Uhr dauern wird.

So werden ukrainische Agrarproduzenten den Verkehr polnischer Lastwagen vor dem Kontrollpunkt Dorohusk – Yagodyn von ukrainischer Seite aus blockieren; im Dorf Krakivets in der Nähe des internationalen Kontrollpunkts Krakivets-Korcheva; im Dorf Rata in der Nähe des internationalen Kontrollpunkts Rava-Ruska; im Dorf Shehyni in der Nähe des internationalen Kontrollpunkts Shehyni-Medika; im Dorf Starovoitovo, 1 Pogranichnyi Straße.

„Das Ereignis wurde durch die kategorische Unzufriedenheit der ukrainischen Landwirte mit dem Vorgehen der polnischen Seite ausgelöst, die einseitig, unter Verletzung der EU-Handelsregeln und der Entscheidung der Europäischen Kommission, den Transit ukrainischer Agrarprodukte wieder aufzunehmen, weiterhin LKWs aus der Ukraine auf polnischem Gebiet physisch blockiert“, heißt es in der Erklärung.

Die ukrainischen Landwirte betonen auch, dass die polnischen Landwirte mit einer solchen Haltung Putin in die Hände spielen, denn sie wollen, dass das ukrainische Getreide einfach in der Ukraine bleibt und die Preise steigen. Und das ist genau das, was die Russische Föderation will.