Die ukrainischen Landwirte haben 74 Prozent der Winterkulturen ausgesät

Die Ukraine hat 74% der Winterkulturen gesät – die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolayiv und Kirowohrad sind führend.

Bis zum 21. Oktober haben die ukrainischen Landwirte bereits 4.833,9 Tausend Hektar Winterkulturen gesät, das sind 74% der geplanten Fläche. Dies meldet das Ministerium für Wirtschaft, Ökologie und Landwirtschaft.

Insbesondere wurde gesät:

winterweizen – 3.443,6 Tausend Hektar; Wintergerste – 300,3 Tausend Hektar; Winterroggen – 60,0 Tausend Hektar. Es ist festzustellen, dass die Regionen Dnipropetrowsk, Mykolajiw und Kirowohrad bei der Aussaat von Getreide führend sind.

Die Regionen Poltawa und Ternopil haben die Aussaat abgeschlossen.

Winterraps wurde auf 1.030 Tausend Hektar gesät. Am meisten davon in den Regionen Winnyzja, Odessa und Chmelnitski.

Derzeit haben die Landwirte in 13 Regionen die Aussaat von Winterraps abgeschlossen, teilte das Wirtschaftsministerium mit.