Die ukrainischen Streitkräfte haben 5 russische Panzer erfolgreich mit Drohnen zerstört (Video)

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Drohnenoperatoren haben erfolgreich einen russischen Angriff im Sektor Donezk gestoppt. Das Militär hat einen MLRS und 5 Panzer mit Drohnen getroffen.

Dies berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf das Telegram der Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine.

„Im Sektor Donezk haben die Operateure des 427. separaten Regiments der unbemannten Systeme von RAROG den Angriff des Feindes gestoppt, Panzer getroffen, Infanteriegruppen der Deckung beraubt und eine weitere Offensive unmöglich gemacht“, heißt es in der Erklärung.

Darüber hinaus hat das Militär einem BM-21 Grad Mehrfachraketenwerfer einen wirksamen Schlag versetzt, als der Feind die Stellungen der ukrainischen Armee beschoss.

Als Ergebnis koordinierter Aktionen wurde die Feuersalve unterbrochen und das Kampffahrzeug zerstört.

„Die systematische Arbeit der 427. Rarog-Flugabwehreinheit schwächt das gegnerische Offensivpotenzial und verschafft den Verteidigungskräften in bestimmten Bereichen der Frontlinie einen taktischen Vorteil“, resümierten die Unmanned Systems Forces of the Armed Forces of Ukraine.