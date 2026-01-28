Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Einheiten der 151. separaten mechanisierten Brigade zerstören effektiv feindliche Gruppen an den Zufahrten zu der Siedlung, betonte das Militär.

Die Behauptungen des Chefs des Generalstabs der russischen Streitkräfte Waleri Gerassimow über angebliche „Straßenkämpfe“ und „Aufräumarbeiten“ im Dorf Kutkowka im Bezirk Kupjansk im Gebiet Charkiw entsprechen nicht der Realität. Dies teilte das 16. Armeekorps (AK) auf seinem Telegram-Kanal mit.

„Die Siedlung Kut’kovka, die sich im Verantwortungsbereich der Einheiten des 16. Armeekorps befindet, steht unter der vollen Kontrolle der ukrainischen Verteidigungsstreitkräfte. Der Verlust von Stellungen ist nicht erlaubt“, heißt es in der Nachricht.

Der Feind unternimmt Infiltrationsversuche in kleinen Gruppen, aber diese Aktionen werden rechtzeitig entdeckt und gestoppt.

„Einheiten der 151 separaten mechanisierten Brigade zerstören effektiv feindliche Gruppen, die sich noch auf den Zufahrten zur Siedlung befinden oder sich in zerstörten Gebäuden verstecken“, so das Militär weiter.

Die Information über die „Einnahme“ von Kutkiwka „ist ein weiteres Element der Informations- und psychologischen Operationen des Feindes und hat nichts mit der realen Situation zu tun“, fügte die 16 AK hinzu.

Wir möchten Sie daran erinnern, dass das russische Verteidigungsministerium früher auch die angebliche „Einnahme“ von Kupjansk-Vuzlovoye in der Region Charkiw und der Siedlung Novoyakovlevka in Saporischschja behauptet hat. Das ukrainische OSINT-Projekt DeepStateMap.Live widerlegt jedoch die Aussage des russischen Ministeriums.