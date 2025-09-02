Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Der Generalstab der Streitkräfte der Ukraine meldete, dass Soldaten des 425. separaten Angriffsregiments „Skelya“ das Dorf Udachne im Sektor Pokrovsk der Region Donezk befreit haben.

Quelle: Video auf den Social Media Seiten des Generalstabs

Einzelheiten: Es wird darauf hingewiesen, dass alle feindlichen Festungen im direkten Kontakt und mit Unterstützung von Munition zerstört wurden.

Im Laufe von zwei Wochen räumten die Angriffsgruppen nach und nach Haus für Haus und hissten die ukrainische Flagge über dem Dorf, fügte das Militär hinzu.

Gleichzeitig ist ein Teil des Dorfes auf der Karte von Deep State immer noch als besetzt markiert.

