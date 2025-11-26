Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

In Pokrowsk haben die ukrainischen Spezialeinheiten eine subversive Aufklärungsgruppe von 4 Angreifern ausgeschaltet und eine russische Zhdun-Drohne neutralisiert.

In Pokrowsk zerstörten die SDF-Kämpfer eine feindliche subversive Gruppe von 4 Angreifern, die versuchten, sich in einem mehrstöckigen Gebäude zu sammeln.

Quelle.* Kommando der Spezialeinsatzkräfte der Streitkräfte der Ukraine

Wörtlich: „Während der Spezialoperationen organisierten die Operateure der Special Forces einen Hinterhalt auf die Bewegung des Feindes.

Dank der koordinierten Arbeit der Gruppe wurden vier Angreifer getötet.

Der Feind versuchte, sich in einem Hochhaus zu sammeln, aber auf dem Weg zum Unterschlupf wurden 3 Russen getötet, der vierte versuchte, sich zurückzuziehen und die ukrainische Aufklärungsdrohne mit Handfeuerwaffen abzuschießen. Er wurde jedoch entdeckt und zerstört.“

