Die ukrainischen Streitkräfte haben ihren Vormarsch in der Region Dnipropetrowsk bestätigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

In den Richtungen Guljajpol und Aleksandrowsk kam es zu zahlreichen Gefechten, von denen einige Gegenangriffe waren.

Den ukrainischen Streitkräften gelang es, die „Grauzone“ in der Nähe der Ortschaften Vyshneve, Werbowe und Ternove in der Region Dnipropetrowsk zu verkleinern und die russischen Festigungsgruppen zurückzudrängen. Dies teilte der Vertreter der Verteidigungskräfte des Südens, Vladislav Voloshin, am Mittwoch, dem 18. Februar, in einem Kommentar gegenüber Ukrinform mit.

„Wir haben bestimmte Gegenangriffe und Sturmaktionen durchgeführt und die „graue Zone“ in der Nähe der Ortschaften Vyshneve, Werbowe und Ternove etwas verkleinert. Dort hat sich die „rote Zone“ etwas verkleinert und die „graue Zone“ vergrößert, das heißt, wir haben die feindlichen Festungsgruppen zurückgedrängt, ihnen den Zugang zu diesen Richtungen verwehrt und setzen unsere aktiven Gegenangriffe fort“, erklärte er.

Laut Voloschin kam es in den vergangenen Tagen in den Richtungen Guljajpolsk und Aleksandrowsk zu Dutzenden von Gefechten, von denen einige Gegenangriffe waren.

„Wir verhindern, dass der Feind in bestimmte Gebiete vordringt, und schlagen ihn zurück. Es handelt sich um eine geplante Reihe von Maßnahmen, und Drohnen, Artillerie und elektronische Kampfführung arbeiten daran, den Feind aufzuhalten und ihn in einigen Richtungen zurückzuschlagen“, fügte der Vertreter hinzu.

Zuvor hatte das Monitoring-Projekt DeepState am Mittwoch berichtet, dass die ukrainischen Streitkräfte russische Angreifer in der Nähe von drei Dörfern in der Region Dnipropetrowsk zurückgedrängt hätten.

Wir erinnern daran, dass seit Beginn des Tages 102 Angriffe der russischen Armee an der Front registriert wurden. Am aktivsten rückt der Feind in den Gebieten Guljajpol und Pokrowsk vor, teilte der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte mit.