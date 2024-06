Ukrenergo: Schäden an der Ausrüstung von Kraftwerken in 5 Regionen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des öffentlich-rechtlichen Senders Suspilne. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Suspilne.media ​

In der Nacht zum 1. Juni haben die Russen erneut Stromanlagen in der Ukraine angegriffen. In fünf Regionen wurden Anlagen beschädigt, berichtet Ukrenergo. Wo genau

Am Morgen des 1. Juni griffen die Russen erneut ukrainische Stromanlagen an. In den Regionen Saporischschja, Dnipro, Donezk, Kirowohrad und Iwano-Frankiwsk wurden Anlagen beschädigt.

Dies wurde von Ukrenergo am Morgen gemeldet.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Notreparaturen nach der Genehmigung durch den Staatlichen Notdienst beginnen werden.

Seit März ist dies der sechste massive, komplexe Raketen- und Drohnenangriff auf die zivile Energieinfrastruktur, so die Energietechniker.

In der Nacht zum 1. Juni schossen die Luftverteidigungskräfte 35 Marschflugkörper und 46 Shaheds ab, die von Russland zum Angriff auf die Ukraine eingesetzt wurden.

Nach Angaben der Luftwaffe haben die russischen Angreifer in der Nacht einen massiven Luftangriff auf kritische Infrastruktureinrichtungen in verschiedenen Regionen der Ukraine gestartet und dabei Luft-, See- und Bodenraketen sowie Shahed-Angriffsdrohnen eingesetzt.

Insgesamt feuerte die russische Armee 53 Raketen verschiedener Typen und 47 Angriffsdrohnen ab.

Nach Angaben von DTEK hat Russland in der Nacht zum 1. Juni zwei Wärmekraftwerke von DTEK angegriffen und die Anlagen schwer beschädigt.