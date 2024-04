Ukrenergo hat das Volumen der wiederhergestellten Kapazität genannt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Seit dem 22. März, als der bisher größte russische Angriff auf das ukrainische Energiesystem stattfand, gefolgt von einer Reihe weiterer Angriffe, haben die Reparaturteams von Ukrenerho die Hochspannungsanlagen in den Umspannwerken wieder in Betrieb genommen und ausgetauscht, wodurch die Übertragung von etwa 2.000 MW Kapazität ermöglicht wurde. Dies gab das Unternehmen am Montag, den 1. April, bekannt.

Es wird angegeben, dass so viel in einer Stunde die Stadt mit einer Bevölkerung von mehr als 3 Millionen Einwohnern verbraucht.

„Die Spezialisten von Ukrenergo haben die Arbeit eines Teils der Anlagen in den Einrichtungen der westlichen Region wieder aufgenommen und damit die Zuverlässigkeit der Stromversorgung der Verbraucher erhöht“, heißt es in der Mitteilung.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der von russischen Raketen und Drohnen verursachten Schäden an Kraftwerken am linken Ufer des Dnjepr ein lokales Stromdefizit besteht.

„Heute Morgen wurden Verbrauchsbeschränkungen für alle Verbraucher in der Region Charkiw und für die Industrie in Krywyj Rih verhängt“, so das Unternehmen.

Gleichzeitig wurden ab dem Morgen aus verschiedenen Gründen 412 Siedlungen stromlos geschaltet. Aufgrund der Feindseligkeiten sind in den Regionen Donezk, Sumy, Charkiw und Cherson die Stromzufuhr unterbrochen. Und wegen technischer Schäden – Stromabschaltung in den Regionen Kirowohrad und Tschernihiw.

Zuvor war bekannt geworden, dass es im Energiesystem einen Überschuss an Strom gibt. Daher wurden kleinere Exporte wieder aufgenommen.