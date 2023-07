Ukrenergo zeigte die Folgen des Angriffs der Russischen Föderation im Osten

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Angriffe der Russischen Föderation auf Energieanlagen in den Frontregionen gehen weiter. Die Folge eines jüngsten russischen Drohnenangriffs war die Beschädigung der Stützen der wichtigsten Stromübertragungsleitung im Osten, so der Pressedienst von Ukrenergo am 27. Juli.

„Es ist unmöglich, den Metallturm zu reparieren, er muss ersetzt werden. Dies ist natürlich technisch einfacher und billiger als die Wiederherstellung der Hauptausrüstung des Umspannwerks. Aber auch eine solche Arbeit erfordert Zeit und Ressourcen unserer Spezialisten, sowie Geld“, – in der Firma festgestellt.

Um die Stütze zu ersetzen, benötigen wir: eine neue Stütze im Wert von 500 Tausend Hrywnja, mindestens ein Reparaturteam von Ukrenergo (mindestens zehn Personen), etwa 40 Stunden Arbeitszeit für die Demontage der beschädigten Ausrüstung, die Montage einer neuen Acht-Tonnen-Struktur vor Ort sowie deren Anhebung und Installation.

Es ist festzustellen, dass die Energietechniker dank ihrer Erfahrung und kreativer technischer Lösungen heute fast doppelt so schnell arbeiten wie in Friedenszeiten. Dieser Prozess wird jedoch häufig durch Beschuss unterbrochen.

Foto: t.me/Ukrenergo