Ukrsalisnyzja hat die Anzahl der Fahrten für die Spitzenzeiten der Nebensaison erhöht

„Ukrsalisnyzja hat die Ernennung von zusätzlichen Zugverbindungen nach Lwiw und Odessa für die Hauptdaten der Nebensaison angekündigt. Ukrsalisnyzja hat die Ernennung von zusätzlichen Zugverbindungen nach Lwiw und Odessa für die Hauptdaten der Nebensaison angekündigt.

Dies teilte der Pressedienst von Ukrsalisnyzja auf Telegram mit.

So wird der Zug Nr. 191/192 Lwiw – Kiew – Lwiw in Richtung Lwiw am 2., 3., 9. und 10. September zusätzliche Fahrten durchführen. Abfahrt in Kiew ist um 07:05 Uhr, Ankunft in Lwiw ist um 17:03 Uhr. Der Rückflug von Lwiw erfolgt um 13:15 Uhr, die Ankunft in Kiew um 22:05 Uhr.

„Die Odessa-Strecke wird durch den Zug Nr. 167/168 Lwiw – Odessa – Lwiw ergänzt, der am 3. September zwei Fahrten durchführen wird. Abfahrt in Lwiw um 08:37 Uhr, Ankunft in Odessa um 20:13 Uhr. Rückfahrt von Odessa um 09:39 Uhr, Ankunft in Lwiw um 20:44 Uhr“, so Ukrsalisnyzja

Gleichzeitig teilte das Unternehmen mit, dass der gestrichene Zug Nr. 31/32 aus Saporischschja statt nach Polen nach Iwano-Frankiwsk fahren wird.

Die neue, aber vorübergehende Strecke wird am 7.-8., 14.-15. und 21.-22. September um 20:49 Uhr ab Saporischschja verkehren und am nächsten Tag um 16:02 Uhr in Iwano-Frankiwsk ankommen. Der Zug fährt am 8.9., 15.-16. und 22.-23. September um 19.23 Uhr in Iwano-Frankiwsk ab und kommt am nächsten Tag um 15.34 Uhr in Saporischschja an. Fahrkarten können über die Chatbot-App von Ukrsalisnyzja, auf der Website und an den Fahrkartenschaltern der Bahnhöfe erworben werden.