Ukrsalisnyzja hat den Start eines neuen Fluges nach Polen angekündigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Ukrsalisnyzja hat den Verkauf von Tickets für einen neuen Flug von Charkiw nach Helm in Polen eröffnet. Das Unternehmen informierte darüber am Dienstag, den 15. November.

„Ukrsalisnyzja hat den Verkauf von Fahrkarten für den neuen Flug №93/94 Charkiw – Chelm (Polen) eröffnet“, – heißt es in der Nachricht.

Es wird angegeben, dass der Zug von Charkiw am 17., 19. November und weiter ab dem 22. November an geraden Tagen um 14:07 Uhr abfährt und am nächsten Tag um 12:35 Uhr in Chelm ankommt. Die Rückfahrt erfolgt am 18., 20. und ab dem 23. November bei ungeraden Nummern um 16:00 Uhr mit Ankunft in Charkiw um 13:56 Uhr.

„Es gibt eine bequeme Möglichkeit, bei der Ankunft in Chełm in polnische Züge in Richtung Warschau umzusteigen“, – so Ukrsalisnyzja.

Der Fahrkartenverkauf ist in der Anwendung, im Chat-Bot und auf der Website von Ukrsalisnyzja geöffnet.