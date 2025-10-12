Ein unbemanntes Luftfahrzeug schlug in Sumy ein: Mehrstöckige Gebäude wurden beschädigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Als Schahed eintraf, gingen in mehreren Wohnhochhäusern die Fensterscheiben zu Bruch. Eine Frau suchte medizinische Hilfe.

Am Abend des Sonntags, den 12. Oktober, schlug das russische Militär mit einer Drohne im Stadtteil Kovpakovsky von Sumy zu. Infolge des Angriffs gingen Fensterscheiben mehrerer Hochhäuser zu Bruch und ein Nichtwohngebäude wurde beschädigt. Dies teilte der Leiter der regionalen Militärverwaltung von Sumy, Oleg Grigorov, mit.

„Vorläufig gibt es keine Opfer und Verwundeten. Eine Frau hat sich an einen Arzt gewandt – sie hat eine akute Stressreaktion, die Ärzte haben ihr die notwendige Hilfe geleistet“, sagte er.

Derzeit wird die Untersuchung des Einschlagsortes fortgesetzt.

Wir erinnern daran, dass die Russen letzte Woche das Entbindungskrankenhaus in Sumy mit einer Drohne angegriffen haben. Zum Zeitpunkt des Angriffs befanden sich 166 Menschen in der Einrichtung, darunter 11 Kinder.

Auch am Sonntag griff eine Drohne in Saporischschja ein Auto an. Eine Person starb und drei wurden verletzt.