Die USA fordern, dass die EU den Kauf von Gas aus Russland einstellt, wenn sie neue Sanktionen gegen Putin will

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals RBK Ukrajina. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf rbc.ua ​

Die europäischen Länder sollten aufhören, russisches Öl und Gas zu kaufen, wenn sie wollen, dass Washington die Sanktionen gegen Moskau verschärft.

Das sagte US-Energieminister Chris Wright, berichtet RBK Ukrajina unter Berufung auf sein Interview mit der Financial Times.

Ihm zufolge ermöglichen es die Einnahmen aus den Energieexporten Russland, seine militärische Aggression gegen die Ukraine weiter zu finanzieren.

Mögliche Alternative

„Wenn die Europäer einen Schlussstrich ziehen und sagen würden: „Wir werden kein russisches Gas mehr kaufen, wir werden kein russisches Öl kaufen. Würde sich das positiv darauf auswirken, dass die USA die Sanktionen aggressiver verhängen? Auf jeden Fall“, sagte Wright.

Anstelle von russischem Treibstoff könnte Europa auf amerikanisches Flüssigerdgas, Benzin und andere Energiequellen umsteigen, sagte er.

Wright erinnerte daran, dass sich die Europäische Union im Rahmen des Abkommens mit Washington verpflichtet hat, bis Ende 2028 amerikanische Energieressourcen im Wert von 750 Milliarden Dollar zu kaufen. Die USA betrachten dieses Szenario als wirtschaftlich vorteilhaft für die europäischen Länder.

„Sie wollen zuverlässige Energielieferanten haben, die ihre Verbündeten und nicht ihre Feinde sind. Der andere Grund ist, dass das Hauptziel der Trump-Administration und, wie ich glaube, auch der EU darin besteht, den russisch-ukrainischen Krieg zu beenden“, sagte der Minister.

