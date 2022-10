Die USA haben die Vorteile einer Preisobergrenze für russisches Öl geschätzt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Einführung einer Preisobergrenze für russisches Öl würde den 50 größten Schwellenländern Einsparungen in Höhe von 160 Milliarden Dollar pro Jahr ermöglichen, so die Berechnungen des US-Finanzministeriums.

„Die Analyse des US-Finanzministeriums zeigt, dass die 50 Schwellenländer in der Lage wären, jährlich etwa 160 Milliarden Dollar an Ölimporten zu sparen. Das bedeutet, dass diese Länder, einschließlich China und Indien, einen starken Anreiz haben, die Initiative zu nutzen“, so ein Beamter des Finanzministeriums gegenüber der Financial Times.

Die Schätzung des US-Finanzministeriums basiert auf einem Vergleich der potenziellen Auswirkungen auf den Ölmarkt, die sich aus einer Obergrenze für russische Ölimporte ergeben, mit den Auswirkungen eines Embargos für Lieferungen ohne Ausnahmen für Ladungen…