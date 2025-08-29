Verluste im Wert von 26 Millionen: Der ehemalige Naftohas-Beamte Shcherbenk wurde zum Verdächtigen erklärt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Der Beamte hatte vorzeitig einen Mietvertrag für ein Verwaltungsgebäude in Kiew unterzeichnet, bevor die Reparaturarbeiten in den Räumlichkeiten abgeschlossen waren.

Der ehemalige Direktor für Energieeffizienz und Immobilienverwaltung der Naftohas-Gruppe wurde wegen des Verdachts auf Machtmissbrauch angezeigt. Dies berichtet der Pressedienst des staatlichen Untersuchungsamtes am Freitag, den 29. August.

Den Ermittlungen zufolge hat er vorzeitig einen Mietvertrag für ein Verwaltungsgebäude in Kiew unterzeichnet, bevor die Reparaturarbeiten in den Räumlichkeiten abgeschlossen waren.

Die Arbeiten in dem Gebäude dauerten noch fast drei Monate nach Vertragsunterzeichnung an, so dass die Mitarbeiter der Naftohas Ukrajiny National Joint Stock Company nicht in die neuen Räumlichkeiten umziehen konnten. Trotzdem war die Miete bereits bezahlt worden.

So entstanden dem Unternehmen unnötige Kosten und dem Staat, vertreten durch Naftohas Ukrainy, ein Schaden von mehr als 26 Millionen Hrywnja.

Die Agentur nannte den Namen des Verdächtigen nicht, aber die Ekonomicheskaya Pravda zitierte ihre Quellen mit der Aussage, dass es sich bei dem Verdächtigen um Witalij Scherbenko handelt, den ehemaligen Direktor für Energieeffizienz und Immobilienverwaltung der Naftohas Group.

Der ehemalige Beamte wurde wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs gemäß Teil 2 des Artikels 364 des Strafgesetzbuches der Ukraine angezeigt.

Die Sanktion sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu sechs Jahren vor.

Zuvor hatte die NAZK berichtet, dass das staatliche Register der Ukraine für Personen, die Korruption oder korruptionsbezogene Straftaten begangen haben, stark anwachsen könnte.