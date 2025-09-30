Verteidigungsverluste von 2,4 Milliarden Hrywnja: Das State Bureau of Investigation hat seine Ermittlungen abgeschlossen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

Die Anklagen gegen ehemalige Beamte des Verteidigungsministeriums, die dem Staat Verluste in Höhe von 2,4 Mrd. Hrywnja zugefügt haben, wurden an die Gerichte weitergeleitet.