Während eines Luftalarms war in Sumy eine Explosion zu hören

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Die Luftwaffe der ukrainischen Streitkräfte warnte, dass eine russische Rakete über die Region Sumy fliegt.

Am Sonntag, den 12. Mai, war in Sumy eine Explosion zu hören. In der Region wurde ein Luftalarm ausgerufen. Darüber berichtet Suspilne.

Gleichzeitig warnte die Luftwaffe der Streitkräfte der Ukraine, dass durch die Region Sumy eine russische Rakete flog. Später wurden die Bewohner der Region Poltawa aufgefordert, sich wegen der Bedrohung in Sicherheit zu bringen.

Der Raketenstart erfolgte, als die feindliche taktische Luftfahrt aktiv war.

Die örtlichen Behörden haben die Gründe für die Explosion noch nicht genannt.

Wir erinnern daran, dass am 11. Mai russische Truppen einen Vorort von Sumy beschossen haben, wobei eine Frau durch die Explosion getötet wurde.

Am 6. Mai wurden bei russischem Beschuss in der Region Sumy eine Person getötet und vier Personen verwundet, darunter zwei kleine Kinder.