Weitere 49 Menschen wurden aus der Region Donezk evakuiert

Weitere 49 Einwohner der Region Donezk wurden in die Regionen Riwne und Lwiw evakuiert. Dies gab der Leiter der Militärverwaltung der Region Donezk, Vadym Filashkin, am Dienstag, den 16. April bekannt.

Er versicherte, dass alle 49 Bewohner der Region die Region verlassen haben und bereits in Sicherheit sind.

„Diesmal wurde die Entscheidung zur Evakuierung von Bewohnern von Krasnogorovka, Kurakhovo, Torezkaya, Kramatorskaya, Ukrainskaya und Novogrodovka getroffen. Unter ihnen gelang es, 15 Kinder und fünf Menschen mit Behinderungen zu evakuieren“, teilte er mit.

Laut Filashkin sind die Bewohner in die Regionen Riwne und Lwiw gereist.

„Dort werden sie von Koordinatoren empfangen, die ihnen die nötige Hilfe zukommen lassen“, sagte er.

Trotz des täglichen Beschusses leben noch 785 Menschen in Tschassiw Jar in der Region Donezk. Die örtlichen Behörden versuchen, den Menschen zu beweisen, dass eine Evakuierung Leben rettet. Doch trotz der feindlichen Angriffe und des Mangels an Strom, Wasser und Gas sind viele Bewohner nicht bereit, die Stadt zu verlassen.