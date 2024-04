Es wird bis zu +25° warm: Meteorologen haben eine Vorhersage für den Beginn der Woche gegeben

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf Korrespondent.net ​

Zu Beginn der Woche wird die Tagestemperatur in der Ukraine ohne Niederschlag bis zu +25° erreichen. Dies meldete das Ukrhydrometcentre am Sonntag, den 7. April.

Also, am Montag, 8. April, in der Ukraine ohne Niederschlag, Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-8 m / s, die Temperatur in der Nacht 5-10 ° Wärme, tagsüber 18-23 °, berichtet Ukrhydrometcentre.

In Kiew am Montag ohne Niederschlag. Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-8 m/s. Die Temperatur in der Nacht 8-10 ° Wärme, in der Tageszeit 21-23 °.

Dienstag, 9. April, in der Ukraine ohne Niederschlag. Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-5 m/s. Die Temperatur in der Nacht 6-11°, am Tag 20-25°.

In Kiew am Dienstag ohne Niederschlag. Wind aus unterschiedlichen Richtungen, 3-5 m/s. Die Temperatur beträgt nachts etwa 10°, tagsüber 23-25°.

Infografik des Ukrainischen Hydrometeorologischen Zentrums

Wir möchten daran erinnern, dass am 2. April in Kiew gleich vier meteorologische Rekorde verzeichnet wurden. am 4. April erreichte die in Kiew gemessene Windgeschwindigkeit die Höchstwerte, die vor 80 Jahren – im Jahr 1944 – gemessen wurden.