Die Zahl der Opfer des russischen Angriffs auf Wyschgorod ist auf 7 gestiegen - Polizei

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ukrajinska Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf pravda.com.ua ​

Die Zahl der Opfer des russischen Raketenangriffs auf Wyschhorod am 23. November hat sich auf 7 erhöht, 35 Menschen wurden verletzt.

Quelle: Der Polizeichef der Region Kiew, Andrij Nebytov, in einem Telethon am Sonntag

Live-Ansprache: „Eine weitere Frau ist heute Morgen gestorben, wir haben also 7 Tote durch dieses schreckliche Verbrechen. Wir haben 35 Opfer, darunter 6 Kinder. Das jüngste Mädchen ist 5 Jahre alt.“

Details: Nebytov sagte, dass eine russische Rakete, zuvor X-101, in der Nähe eines Hochhauses in Wyschhorod einschlug. Infolgedessen wurden 4 Gebäude, ein Kindergarten und eine Schule beschädigt. Es gab keine militärischen Objekte in der Nähe.

Direkte Rede: „Im Umkreis von 3 km gab es kein einziges Objekt, nicht einmal Energie, das für sie (die Russen – Anm. d. Red.) von Interesse gewesen wäre. Auf der Grundlage der Untersuchungsergebnisse werden die Ermittler in der Lage sein, die Frage zu beantworten, ob die Zerstörung eines Wohngebäudes absichtlich erfolgte oder ob eine solche Rakete nur eintraf, weil sie nicht so genau ist, wie behauptet wird.“

Hintergrund:

Am 23. November schlug das russische Militär in einem Wohngebiet der Region Kiew ein und traf ein Wohngebäude in Wyschhorod.

35 Menschen wurden am Mittwoch in der Region Kiew durch massiven feindlichen Beschuss verletzt: 31 Menschen in Wyschhorod.

Am Nachmittag des 24. November stieg die Zahl der Todesopfer des russischen Raketenbeschusses vom 23. November in Wyschhorod auf sechs Menschen.

Insgesamt belief sich die Zahl der Opfer in der Region Kiew auf 7 Menschen.

VIDEO DES TAGES.