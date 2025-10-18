Ein zerstörtes Öldepot auf der Krim wurde per Satellit gezeigt

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels des Onlineportals Korrespondent.net. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf korrespondent.net ​

Infolge von zwei Drohnenangriffen wurden 11 Treibstofftanks vollständig zerstört. Mehrere weitere wurden beschädigt.

Ein erfolgreicher Angriff auf ein Ölterminal in der Krim-Stadt Feodossija hat Treibstofftanks zerstört. Satellitenbilder, die die Folgen des Angriffs zeigen, wurden am Samstag, den 18. Oktober von Radio Liberty veröffentlicht.

Den neuen Satellitenbildern zufolge wurden durch zwei Drohnenangriffe am 6. und 13. Oktober 11 Treibstofftanks vollständig zerstört. Mehrere weitere wurden beschädigt und können wahrscheinlich nicht mehr repariert werden.