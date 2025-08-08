Die Zolleinnahmen für den Staatshaushalt sind um ein Drittel gestiegen

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Ekonomitschna Prawda. Die Übersetzung wurde weder überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen.

​ ​ Bildschirmfoto des Originalartikels auf epravda.com.ua ​

Im Juli wurden mehr als 1,6 Milliarden USD an Zolleinnahmen an den Staatshaushalt der Ukraine überwiesen, das sind 30% mehr als im gleichen Zeitraum 2024.

Dies teilte der staatliche Zolldienst mit.

Nach den neuesten Daten belief sich das Gesamtvolumen der in die Ukraine importierten Waren auf 3,6 Millionen Tonnen, das sind 38,1% mehr als im Juli letzten Jahres. Das Volumen der steuerpflichtigen Einfuhren stieg ebenfalls um 24,8% auf 3,05 Millionen Tonnen.

Nach Angaben des Zolls wurde der größte Anstieg der Einnahmen durch die Einfuhr von Erdölprodukten, Autos, Erdölgasen, Zigaretten, Kohle und Lastwagen erzielt.

Gleichzeitig gab es bei einigen Warengruppen einen Rückgang der Einfuhren und einen entsprechenden Rückgang der Zolleinnahmen. Zu diesen Gruppen gehören Elektrizität, Batterien, hydraulische Turbinen, Ferrolegierungen sowie mineralische und chemische Düngemittel.

Es gibt auch einen Trend zu einem Anstieg des Volumens der gewährten Zollbefreiungen (von 17,85 Mrd. Hrywnja im Juli 2024 auf 29,14 Mrd. Hrywnja im Juli 2025), was dazu führte, dass der Anteil der zollpflichtigen Einfuhren an der Struktur der Gesamteinfuhren von 94% im Juli 2024 auf 85% im Juli 2025 sank, so der Zoll.

Um es noch einmal zusammenzufassen:

Die Einnahmen aus Steuern, Abgaben und obligatorischen Zahlungen an die allgemeinen und besonderen Fonds des Staatshaushalts der Ukraine beliefen sich in den ersten sieben Monaten des Jahres 2025 auf insgesamt 2,09 Billionen Hrywnja.